Tradita, passa 49 volte con il rosso con l'auto dell'ex

Ferita dal tradimento dell’ex fidanzato che l'aveva lasciata per un'altra, una donna in Cina ha deciso di vendicarsi in un modo decisamente inusuale.

Dopo aver preso l’auto dell’ex, un’Audi, la donna ha infatti iniziato a girare per la città insieme a un amico, cercando di commettere più effrazioni possibili, compreso passare con il semaforo rosso per ben 49 volte in soli due giorni e superare i limiti di velocità.

E le multe non hanno tardato ad arrivare, alcune decisamente salate.

La polizia, insospettita dalle immagini delle telecamere stradali, ha iniziato a indagare, scoprendo che la colpevole era proprio la ex del titolare dell’auto ripresa durante le effrazioni.

La donna è stata alla fine arrestata, ma nel frattempo l’ex ha dovuto pagare tutte le multe arrivate a suo carico.