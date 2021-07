Influencer si mostra con il mascara sui baffetti

Dalle influencer ne arriva una ogni giorno e la più recente è la trovata di Joanna Kenny, inglese, che su Instagram ha condiviso le immagini del suo viso con tanto di baffetti evidenziati dal mascara.

Scopo della provocazione, a suo dire, è di sensibilizzare tutti i suoi follower sull’importanza di accettare il proprio corpo, imparando a normalizzare i difetti e le imperfezioni, alla faccia dei pregiudizi.

Ecco perché sul suo profilo tutto diventa, a suo dire, normale: brufoli gialli, smagliature, chili di troppo e infine anche i baffetti.

L’influencer precisa che la depilazione non deve essere un obbligo, bensì una scelta libera e personale; dipingersi quindi i baffetti con il mascara non è così una nuova tendenza, ma un appello a non dimenticare che i peli ci sono, non c’è nulla di cui vergognarsi e che ognuno è libero di toglierli o lasciarli.

La 32enne inglese ricorda quando la madre, sorpresa a utilizzare una crema depilatoria sul labbro superiore, l’aveva cacciata dal bagno piuttosto imbarazzata.

Ovviamente ammette che nei baffetti non vi è nulla di attraente, ma da qui a diventare schiavi dell’idea della perfezione ce ne corre.