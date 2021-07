Ci scalderemo con le feci umane?

Non si butta via nulla, nemmeno la cacca!

Cho Jae-Weon, professore di ingegneria urbana e ambientale presso l’Ulsan National Institute of Science and Technology in Corea, ha inventato il Beevi ovvero un WC che contiene al suo interno uno speciale sistema che riutilizza le feci per produrre biogas.

Gli escrementi vengono risucchiati da una pompa e stivati all’interno di un serbatoio sotterraneo dove alcuni microorganismi li scompongono, isolando il prezioso gas che producono.

Come ha spiegato Cho Jae-Weon, un uomo in genere espelle circa 500 grammi di feci al giorno, il che significa che è possibile, con il suo sistema, convertire ciascuna di queste quantità in 50 litri di gas metano, che a sua volta genera 0,5 kWh di elettricità.

Insomma, una seduta in bagno può far funzionare una lavastoviglie!

Un prototipo di questo WC è attualmente in uso al laboratorio del campus e il suo combustibile viene utilizzato per alimentare alcune zone dell’edificio.