Donna dice di essere sposata con Michael Jackson

E chi può smentire un’affermazione di questo tipo???

Kathleen Roberts in una recente intervista rilasciata a un giornale di gossip e sui suoi profili social, afferma di essere sposata con il fantasma niente meno di Michael Jackson, benché (ma va!) non abbia mai consumato il matrimonio.

La donna riferisce che la relazione è iniziata con il desiderio del defunto re del pop di ballare e cantare, desiderio esaudito incarnandosi nel corpo di Kathleen: purtroppo di quelle rare immagini non esiste più nemmeno un fotogramma…

Michael Jackson parlerebbe molto con la sua mogliettina terrena (almeno secondo quando afferma lei), ma è piuttosto permaloso e la spaventa con visioni di ragni e cadaveri non appena lei cerca un rapporto fisico (non si capisce bene con quale corpo, visto che lui è più che trapassato…).

Ma Kathleen spiega che la fisicità della star rivivrebbe attraverso di lei: quindi, in breve, ogni cosa che la donna fa di anomalo, è da riferire a Jackson.

Abbuffate di biscotti, bestemmie, prepotenze, maleducazione: è tutta colpa di Michael Jackson!!!

«È un bel fardello - ha ammesso la donna - avere un tale personaggio dentro di sé che scalpita, ma mi sento speciale per essere stata scelta come moglie. Ovviamente abbiamo i nostri alti e bassi e nonostante la distanza fisica, non posso smettere di amarlo».

E noi aggiungiamo: chi si accontenta, gode…