Fa il figo con la Ferrari ma sbatte contro un albero…

Un arzillo 70enne che voleva fare il figo su web a bordo della sua Ferrari Testa Rossa del 1991, con tanto di cameraman e tecnico del suono per le riprese del caso, ha percorso piazza della Costituzione a Montemurlo a Prato a tutta velocità, con l’intento di mostrare le straordinarie sgommate che era in grado di far fare al suo bolide.

Ma qualcosa deve essere andato storto e non solo è finito fuori strada, ma si è schiantato rovinosamente contro un albero, distruggendo la sua Ferrari F110 ab/e, un modello ormai storico valutato intorno ai 135mila euro.

Il settantenne, che si è buttato in una impresa degna del circuito del Mugello, ha perso il controllo della macchina, che ha slittato abbattendo un olivo; l’uomo ha picchiato violentemente la testa contro il parabrezza, fortunatamente senza gravi conseguenze, mentre l’operatore video, che ha scansato con un balzo il bolide impazzito, se l’è cavata solo con qualche escoriazione.

Ma i guai non sono finiti: come rende noto un comunicato del sindaco, corsa e riprese non erano state minimamente autorizzate e il fatto è avvenuto a pochi metri dal Comando della Polizia Municipale di via Toscanini, intervenuta prontamente dopo aver sentito il boato dell’impatto.

Alle autorità competenti i rilievi del caso per stabilire tutte le responsabilità.