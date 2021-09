Cina e Australia bandiscono Peppa Pig

Vero e proprio tormentone per i genitori e beniamino dei più piccoli, Peppa Pig, che ci crediate oppure no, in alcuni Paesi del mondo non solo non è particolarmente gradita, ma addirittura è stata bandita!

In Cina ad esempio è vietato trasmettere i suoi cartoni e vendere ogni suo gadget, perché il suo personaggio è incriminato di promuovere niente meno che la sottocultura delle gang.

Questa decisione è stata presa dal governo cinese dopo che il cartone animato è diventato molto popolare tra gli utenti del web noti come shehuiren, che hanno la fama di avere comportamenti e atteggiamenti da gang.

E in Australia?

Nel 2012 in un episodio del cartone animato di Peppa Pig dal titolo Mister Skinny Legs risalente al 2004, uno dei personaggi afferma che i ragni non possono fare assolutamente male alcuno.

Ecco, diciamo che in Australia non è proprio un insegnamento da diffondere tra i più piccoli, che vivono in un paese notoriamente flagellato da animali velenosissimi, tra cui per l'appunto i ragni.

In Australia quindi hanno bandito solo questo episodio di Peppa Pig e diciamo anche per una giusta causa.