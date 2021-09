Si finge malata per 1 anno ma apre un B&B alle Canarie

Di mestiere farebbe la capostazione Atac ma le cose non stanno proprio così.

Cinquantenne che a febbraio 2020 si è data malata e che da quel momento in poi ha inviato una valanga di certificati medici attestanti la sua inidoneità a riprendere il lavoro, in realtà ha fatto i bagagli e si è imbarcata per una delle isole delle Canarie, da dove non solo non è più tornata, ma dove ha aperto un B&B.

La donna, che ha percepito quindi per un anno un regolare stipendio senza recarsi sul posto di lavoro perché ufficialmente malata, se ne stava bellamente al mare a guadagnare con il turismo.

Non contenta di questa truffa a tutti gli effetti, ha pensato bene di cedere alla voglia di esibire il suo nuovo status, postando su Facebook foto di panorami mozzafiato e contenuti del tipo: voglia di mare, di sole e relax? What else? Che altro? Contattaci per informazioni!

Ovviamente ha inserito tanto di link del bed and breakfast, facendosi scoprire dall’Atac che ora ha aperto un procedimento a suo carico.

Non si esclude che la donna venga licenziata per giusta causa, ma tanto, lei, è ancora alle Canarie.