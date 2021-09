Top ten città sicure, l'Italia è fuori

È Copenaghen, in Danimarca, la città più sicura al mondo, secondo il Safe City Index 2021 dell’Economist.

Seguono Toronto in Canada, Singapore quale prima città asiatica, Sidney in Australia (al primo posto nel 2019), Tokyo, Amsterdam, Wellington in Nuova Zelanda, Hong Kong, Melbourne e infine Stoccolma al decimo posto.

Seguono poi Barcellona, New York, Francoforte, Washington e Londra.

E l’Italia?

Dobbiamo scendere fino al 27esimo posto per trovare Milano e al 29esimo per trovare Roma.

In generale sono le città dell’area Asia Pacifico ad avere ottenuto i migliori risultati, mentre i peggiori vanno al Medio Oriente.

Tra i 76 indicatori presi in considerazione per determinare la classifica delle 10 città più sicure al mondo dove vivere, scelte tra 60 grandi centri, ci sono le infrastrutture, la sicurezza personale, l’ambiente, la salute e il livello di digitalizzazione raggiunto.