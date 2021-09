Peti artificiali per sconfiggere la puzza di quelli naturali

Non erano sufficienti quelli naturali???

Facciamo una doverosa premessa: per riuscire a testare sistemi in grado di neutralizzare il terrificante odore di alcune flatulenze, gli scienziati avrebbero messo a punto una ricetta per creare scoregge artificiali.

Chi non si è trovato nella imbarazzante situazione di emettere gas maleodoranti in pubblico o di uscire da un bagno dopo averlo reso letteralmente irrespirabile?

L’idea è quella di creare dei sistemi nascondi puzza da usare all’occorrenza ed evitare sguardi di disapprovazione.

Gli esperti hanno così utilizzato dei batteri che hanno incubato per 24 ore in un vaso anaerobico; trascorso il tempo necessario, hanno scoperchiato il contenitore per consentire (poveretto!!!) allo specialista di microbiologia clinica di testare e odorare 7 diverse combinazioni di 2 o 3 ceppi, scegliendo la… scoreggia più verosimile.

Dovremo pazientare ancora un po’ prima di vedere sul mercato dei prodotti anti puzza di peto e cacca che funzionino veramente, ma ormai ci siamo quasi!