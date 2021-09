Lo fermano in bici ubriaco...

Posto di blocco sulla Via Emilia, a Ozzano in provincia di Bologna.

La polizia vede arrivare un ciclista e la sua andatura a zigzag, considerando che la bici è elettrica, ha destato subito un certo sospetto.

Fermato per un controllo, il 41enne è stato sottoposto ad alcoltest, risultando con un tasso alcolemico di 1,61 grammi per litro, ovvero tre volte sopra al limite di legge.

Ma la cosa più paradossale è stato il contenuto della borraccia: acqua? Gatorade?

Ma no, vino rosso!

E qui ci siamo chiesti: sarà mica stato Lambrutto???

L’uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza e segnalato alla Prefettura perché trovato anche in possesso di una dose di hashish.