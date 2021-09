Bestemmiatrice seriale scandalizza un paese

Ospedaletti, piccolo paese in provincia di Imperia, sta vivendo una situazione al limite del surreale.

Da diverso tempo ogni volta che il parroco suona le campane, una donna scende in piazza e bestemmia ad alta voce, nello sdegno di tutti i vicini.

Inizialmente il parroco, Don Michele, ha sopportato questo comportamento, poi, spinto dalle continue rimostranze degli altri parrocchiani, ha deciso di scrivere un articolo sul bollettino locale, intitolandolo “Le campane che dovrebbero attirarci a Dio, attirano le bestemmie”.

La consuetudine di suonare le campane non è una novità, fa notare Don Michele, che non riesce a spiegare il riprovevole atteggiamento della signora.

Nello specifico le campane suonano 5 volte al giorno per non più di 3 minuti complessivi e ogni volta suonano per non più di 30 secondi.

La donna in questione, che abita vicino alla chiesa, lo scorso 12 settembre è scesa in piazza puntuale come sempre al suono delle campane, e bestemmiando proprio nel giorno della Festa di Maria, suscitando notevole imbarazzo tra i tanti presenti.

Il parroco, che si è detto disposto al dialogo, afferma che per il momento non ha chiamato in causa le forze dell’ordine: del resto la blasfemia non è più reato, bensì illecito amministrativo e quindi sanzionabile con una multa tra i 51 e i 309 euro.