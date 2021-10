Entri ancora nei jeans dei tuoi 20 anni?

Lucy Chambers, Head of Research Communications presso il dipartimento di diabetologia inglese, ha dichiarato che le persone che non riescono più a entrare nei jeans che indossavano a 21 anni, sarebbero a rischio di diabete 2.

L’affermazione arriva dopo la disamina degli esiti di uno studio condotto dal professor Roy Taylor e dal dottor Ahmad Al-Mrabeh dell’Università di Newcastle, che hanno pubblicato un’anteprima dei primi risultati della ricerca, in occasione della conferenza dell’Associazione Europea per lo Studio del Diabete del 2021.

Lo studio, chiamato ReTune, ha mostrato che le persone che hanno un peso regolare e hanno il diabete di tipo 2, possono invertire la loro condizione di diabetici perdendo tra il 10 e il 15% del loro peso corporeo.

Il concetto, ha specificato Taylor, è che il diabete non è causato dall’obesità, bensì dall’essere troppo pesante per il proprio corpo (e quindi senza arrivare per forza a eccessi di peso), aggiungendo che il giro vita delle persone dovrebbe essere della stessa misura di quando avevano 21 anni.

Non basta insomma il sovrappeso a causare il diabete 2, ma un eccesso di grasso, seppur minimo, che altera le nostre forme.

Quindi le persone diabetiche (diabete 2) non obese ma di peso nella norma, se perdessero il 10-15% del loro peso, potrebbero con ogni probabilità liberarsi dal diabete.

Almeno stando a questo nuovo studio.