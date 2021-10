Corona evade dai domiciliari

Interminabile la saga delle vicende giudiziarie di Fabrizio Corona, denunciato recentemente dalla Guardia di Finanza di Genova per evasione dagli arresti domiciliari.

Corona aveva ottenuto uno speciale permesso per recarsi a Roma, dove ha partecipato alla trasmissione di Massimo Giletti “Non è l’arena” (e dove ha sostenuto una lite furibonda con Luca Telese: ma questa è un'altra storia); al momento del rientro ha fatto una deviazione verso Genova, dove una pattuglia in servizio presso un locale dove l'ex paparazzo era insieme ad alcuni amici, lo ha riconosciuto.

Il PM ne avrebbe richiesto l’arresto, ma il giudice non lo ha concesso: per Corona, rientrato nel suo appartamento di Milano, è scattata solo una denuncia a piede libero, anche se dopo l’ultimo fatto non è escluso che il tribunale di sorveglianza possa chiedere nuovamente il carcere.

A marzo 2021 il tribunale di sorveglianza di Milano aveva deciso di revocare i domiciliari, ma grazie ai suoi legali che avevano presentato ricorso in Cassazione, Corona aveva potuto fare ritorno a casa dopo 3 settimane di detenzione.

A settembre la Corte di Cassazione si è quindi pronunciata sul ricorso, annullando il provvedimento di revoca dei domiciliari, ma ora spetta ai giudici riprendere in mano il caso e decidere le conseguenze di questa ultima bravata.