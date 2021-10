Clochard vs no vax: 1 a 0

Il video è diventato virale.

Una manifestante no vax in corteo sulla Hollywood Boulevard a Los Angeles urla, aiutandosi con un megafono, “vedete tutti questi senzatetto in giro? Sono morti per strada di Covid? No! Perché?”

A quel punto si avvicina un senzatetto che prontamente le risponde: “Perché sono vaccinato, stupida idiota!”

Il video della scena è stato pubblicato sul profilo twitter Film The Police LA, diventando virale in pochissimo tempo, oltre che simbolo della campagna vaccinale negli States.

La risposta del clochard non solo ha scatenato ilarità, ma ha anche fatto riflettere: il video ha fatto il pieno di like ed è partita una raccolta fondi per Ray, il senzatetto protagonista, molto amato in zona.

Scopo della raccolta è quello di far sì che Ray possa iniziare una nuova vita.

Sul fatto che tutta la scenetta sia sia svolta a Los Angeles, culla del cinema americano, pare non abbia destato alcun sospetto.