Allatta il fidanzato due volte a settimana

Si chiama Lana Michaels, ha due figli di 7 e 11 anni, e un fidanzato di nome Shawn che… allatta almeno due volte a settimana.

Non per nutrirlo o per uno spiccato istinto materno, bensì come gioco sessuale, almeno secondo le dichiarazioni di entrambi che, con le loro performance, sono diventati famosissimi nel mondo delle perversioni erotiche, tanto da fondare la società di video Lana on Demand, dove, per 10 sterline al mese, quasi 700 abbonati hanno diritto di vedere in diretta lei che allatta lui.

Le cose sono iniziate in maniera altrettanto bizzarra.

Amanti delle relazioni aperte, Shawn ha ammesso che mentre stava succhiando il seno di una sua amante, ha avvertito il sapore del latte in bocca, provando una eccitazione mai sperimentata prima.

Tornato a casa ne ha parlato subito con Lana, che dalla sua ammette invece di aver provato una certa nostalgia nei confronti dell’allattamento.

Dopo alcune ricerche in rete e aver scoperto che è possibile riavviare la produzione di latte in una donna grazie a un integratore a base di erbe (almeno così lei dichiara), anche Lana ha ripreso a produrre latte e ha iniziato ad allattare il fidanzato come “aperitivo” prima dei rapporti sessuali.

Ma, ci tiene a precisare, dei 5 rapporti sessuali che hanno a settimana, solo durante un paio di essi avviene questa pratica, per evitare di scadere nella noia.

Che non sia mai!