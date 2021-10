La Leotta in copertina del nuovo Postalmarket

Un catalogo storico, decisamente iconico, è tornato in edicola dopo aver dichiarato fallimento 6 anni fa, per effetto del boom di Amazon and company: 364 pagine dove trovare abbigliamento, accessori, articoli per la casa, per la cura del corpo e per il tempo libero, cibo e bevande, 180 brand e il lancio, in contemporanea, dell’e-commerce, giusto per rimanere al passo con i tempi.

Un ritorno gradito ai più nostalgici, che sicuramente ricordano il famoso slogan Con Postalmarket uso la testa e ogni pacco che mi arriva è una festa, ma anche una scoperta per chi non c’era: del resto Postalmarket ha rappresentato un autentico fenomeno di costume, un pioniere dell’e-commerce con la sua vendita per corrispondenza, e una presenza costante, almeno per un certo periodo, nella maggior parte delle case degli italiani.

Per il debutto della nuova edizione, Postalmarket ha scelto di mettere in copertina Diletta Leotta, che ha dichiarato di sentirsi onorata di apparire dove, prima di lei, sono transitate Ornella Muti, Carla Bruni, Romina Power, Ornella Vanoni, Monica Bellucci, Milva, Isabella Ferrari, Eva Herzigova, Claudia Schiffer e Cindy Crawford, solo per citarne alcune.

Il coming back di Postalmarket è stato definito, non a caso, La Rinascita.