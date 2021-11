Nudo e intrappolato in un muro per giorni

Cosa ci faceva un uomo completamente nudo, intrappolato dentro alle mura di un teatro di Syracuse, nello stato di New York, e liberato dopo 3 giorni dai locali vigili del fuoco, intervenuti su segnalazioni dei passanti che hanno avvertito grida e richieste di aiuto?

L’incredibile vicenda non ha ancora una spiegazione ufficiale, ma i lavoratori del teatro affermano di aver visto l’uomo aggirarsi all’interno della struttura alcuni giorni addietro, perdendolo poi di vista.

John Kane, vicecapo dei vigili del fuoco, ha dichiarato invece che il malcapitato, che pare soffrire di una malattia mentale, sarebbe rimasto incastrato nella stretta intercapedine del muro, dopo essere caduto in un vespaio da cui si accede dai bagni maschili.

Ma perché ci si fosse infilato e soprattutto senza vestiti, è ancora un mistero.

Al momento dell’intervento, i vigili si sono immediatamente resi conto che le urla provenivano dalle pareti, optandone quindi il taglio per trarre in salvo l’uomo, ricoverato poi in stato confusionale in ospedale.

L’operazione è stata lunga e complessa, resa ancor più difficile dai tentativi di non ferire la vittima nel corso del taglio di strati di cartongesso, mattonelle e argilla.