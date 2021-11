Cobra gli morde i testicoli

L’incubo peggiore, quello che ci tormenta spesso quando siamo bambini e dobbiamo mollare il vasino per il più inquietante wc: cosa può emergere dalla tazza del water mentre espletiamo le nostre funzioni?

Provate a chiederlo al povero 47enne in vacanza in sud Africa, che è stato morso ai testicoli da un cobra nascosto sul fondo della tazza, mentre stava per fare i suoi bisogni.

Al di là dello spavento e del male, la quantità iniettata da un serpente come il cobra è in grado di uccidere un essere umano in pochi minuti.

Trasportato in aereo all’ospedale più vicino (ovvero a 350 km di distanza), l’uomo ha perso i sensi dopo che il dolore si era diffuso dai genitali al petto, portandolo a vomitare.

I medici hanno immediatamente constatato gonfiore e un inizio di necrosi scrotale, quindi hanno somministrato farmaci ad ampio spettro e si sono visti costretti ad amputare completamente lo scroto.

Numerosi i danni al pene, che ha rischiato analoga sorte, anche se una volta nel suo paese d’origine, Paesi Bassi (manco a farlo apposta…), l’uomo è stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia plastica, durante il quale è stata eseguita un’ampia resezione del tessuto ormai morto e una parziale ricostruzione dell’asta penica.

Dopo 6 giorni è stato effettuato sul glande un innesto di pelle prelevata dall’inguine.

Con ogni probabilità l’uomo, che ancora non ha ripreso tutta la funzionalità del pene, ci penserà due volte prima di sedersi di nuovo sul water senza controllare.