Imprenditore lascia azienda ai dipendenti

Angelo Re, 61 anni compiuti dei quali 30 trascorsi nell’azienda di cui è titolare, ha preso una decisione destinata a passare nella storia di Viadana, provincia di Mantova.

La Ergon Line, che produce dal 1991 rulli per tinteggiare, esportandoli in tutto il mondo, è il tipico esempio delle piccole eccellenze del made in Italy: con i suoi 19 dipendenti non solo ha saputo affrontare momenti di crisi e di incertezze, ma ha consolidato il business dando continuità a una produzione che ha saputo evolversi nel tempo.

Al momento del suo pensionamento, il titolare Angelo Re aveva due opzioni: vendere l’azienda a terze persone, oppure chiuderla.

Sovvertendo un modus operandi che sembrava già scritto, Re ha deciso per una terza via, ovvero quella di cederla a 4 dei suoi dipendenti, che non solo saranno in grado di salvaguardare il futuro delle rispettive famiglie e di quelle dei colleghi che ci lavorano, ma che addirittura daranno una svolta importante, rendendo ecologica la filiera dei prodotti e sviluppando in un’ottica 4.0 l’intero sistema aziendale.

Ovviamente non succede tutti i giorni che un titolare d’azienda decida di cedere tutto ai propri dipendenti, ma, come ha dichiarato in questo caso Angelo Re, la scelta, oltre a essere generosa, è logica: perché non lasciare la Ergon Line a chi ha contribuito al suo successo?