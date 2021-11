Si fidanza con un albero e ci fa sesso

Ne hanno parlato ormai ovunque, dopo che la protagonista di questa assurda storia è stata nel tribunale di Barbara Palombelli, insieme alla esterrefatta madre.

La signora ha spiegato al giudice, letteralmente allibito, che la figlia si è fidanzata con tale Oliviero, rivelatosi un albero e non un ragazzo.

Interrogata la ragazza avrebbe ammesso la relazione, mostrando addirittura una foto in cui è ritratta abbracciata a un giovane ulivo, con tanto di corona di fiori in testa, molto in stile hippy.

Ma quella non è l’unica foto: ne vengono mostrate altre in cui la giovane donna si lascia andare a inequivocabili effusioni con l’albero.

La madre lamenta il fatto che la figlia, per stare con questo Oliviero, avrebbe lasciato il fidanzato Federico, ma di contro la ragazza ha dichiarato, davanti a un giudice sempre più sconvolto, di voler fare ciò che le pare.

Insomma, il sesso con gli alberi ci mancava…