Come in un vero e proprio flagello divino, nella regione di Assuan, in Egitto, a seguito delle torrenziali piogge, migliaia di scorpioni hanno invaso le strade e le abitazioni di centinaia di egiziani, ferendone oltre 500 e uccidendone, ma a tal proposito il Ministero della Salute non ha voluto rilasciare dichiarazioni, almeno 3.

Di certo è che, come si apprende dal comunicato stampa, che oltre 500 cittadini hanno ricevuto un antidoto dopo essere stati punti dagli scorpioni che hanno abbandonato le loro tane in massa, a causa di una violenta perturbazione che ha colpito la regione.

Le punture di scorpione in genere non sono letali e provocano solo un dolore di intensità variabile, rossore, formicolio e gonfiore, ma in alcuni soggetti particolarmente sensibili possono portare a difficoltà respiratorie, contrazioni muscolari, ipersalivazione, nausea, vomito, tachicardia, fino al decesso.

Per garantire la sicurezza dei minori, tutte le scuole sono rimaste chiuse in attesa del ritorno alla normalità, mentre il Ministero ha puntualizzato che, nonostante questa sia un’emergenza eccezionale, è fondamentale che tutti gli ospedali siano dotati di sufficienti scorte di antidoti contro le punture di scorpioni e serpenti.

Insomma, meglio essere previdenti nei confronti di future "piaghe".