Cantante urina sulla faccia di un suo fan

Un gesto che ha suscitato nel complesso solo disgusto e per il quale la band Brass Against ora chiede pubblicamente scusa.

Il concerto si è tenuto a Daytona Beach, in Florida, e a un certo punto Sophia Urista, 35 anni, ex concorrente dell’undicesima stagione di The Voice e oggi frontwoman del gruppo, dopo aver chiamato sul palco uno dei fan e averlo fatto sdraiare, si è slacciata i pantaloni e gli ha letteralmente fatto la pipì in faccia, davanti a tutto il pubblico, e senza smettere di cantare Wake Up dei Rage Against the Machine.

Il gesto pare sia stato subito condannato anche dagli stessi accaniti fan del gruppo, tanto che l’esibizione, trasmessa in live streaming su Twitch in occasione del Festival Welcome to the Beach, è stata interrotta.

Il resto della band ha giustificato il fatto dicendo che forse Sophia si è fatta prendere troppo dall’entusiasmo, precisando che un episodio del genere non si verificherà più, ma non si escludono provvedimenti in merito.