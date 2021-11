Puzza di calzini in cabina, aereo costretto all'atterraggio

Tra le cause di forza maggiore per cui si decide di bloccare un volo e far tornare indietro un aereo, sicuramente nessuno conosce… la puzza.

Un aereo della Swiss International Airlines partito da Londra e diretto a Zurigo, è stato costretto a tornare indietro subito dopo il decollo, a causa di un odore pestilenziale di calzini sporchi all’interno della cabina di pilotaggio.

E ovviamente questa è una delle circostanze che non prevedono un rimborso per i passeggeri.

In realtà una spiegazione logica esiste ed è legata alla presunta tossicità dell’aria a bordo degli aerei: non avete mai notato un odore strano appena saliti a bordo?

Nella maggior parte dei casi si avverte semplicemente che l’aria non è fresca e quel tipico odore di umanità mescolato a pasti scaldati; ma quando il trafilamento dei cuscinetti del motore rilascia fumi di olio lubrificante bruciato, che vengono poi aspirati dai motori stessi, nell’aria che circola all'interno della fusoliera si può percepire un pestilenziale odore di… calzini sporchi.

Quindi è vero che l’aereo ha fatto rientro per una insopportabile puzza, del tutto simile a quella dei calzini sporchi, ma la procedura rientra in quelle di sicurezza: dal momento che non è stato possibile comprendere l’origine della pestilenziale aria, meglio tornare al punto di partenza.