Madonna, rimosse alcune foto da Instagram

Ci sono profili sui social ai quali sembra consentito tutto, altri che vengono bannati o limitati per un’inezia.

A fare le spese per un capezzolo semi-visibile (e tutto sommato quasi discreto rispetto a foto molto più hot ed esplicite), è l’inossidabile Madonna, che si è sfogata dopo che Instagram le ha rimosso una serie di foto.

Madonna sottolinea come dopo quattro decenni di censura, sessismo, ageismo e misoginia, e nonostante la lotta del movimento free the nipple (libera i capezzoli) per ottenere una non sessualizzazione del corpo femminile, si sia vista cancellare senza preavviso o notifiche alcune sue immagini dove una piccola porzione del suo capezzolo risultava esposta.

E per rincarare la dose, la popstar si chiede: il capezzolo di un uomo non può essere visto come erotico? E quanto al sedere delle donne, mostrato in ogni dove, non è prevista censura nonostante le molte allusioni?

Indignazione, polemica e foto ripostate con un cuoricino sul capezzolo, per sottolineare ancora di più «quanto si viva con le bugie che sono alla base della cultura con cui veniamo cresciuti».

E Dio benedica l’America