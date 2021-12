Cammelli con botox a concorso di bellezza

Sono più di 40 i cammelli squalificati dall’Abdulaziz Camel Festival, un concorso di bellezza saudita dove competono i migliori allevatori per vincere un premio di circa 59 milioni di dollari.

Nel corso della manifestazione, organizzata a Riyad per preservare il ruolo del cammello nella tradizione beduina dell’Arabia Saudita e per la prima volta aperto anche alle donne, è risultato che a dozzine di animali era stato somministrato del botox per modificare il muso e renderli più attraenti, del filler per spianare le rughe e degli ormoni per aumentare la muscolatura.

I giudici infatti giudicano i vari esemplari sulla base della forma della testa, del collo, delle gobbe e della postura; grazie a un sofisticato sistema di controllo, sono stati smascherati i cammelli “truccati” e gli allevatori ora andranno incontro a severe sanzioni.

Il concorso, tutt’ora in svolgimento, si chiuderà il 12 gennaio.