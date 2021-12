All’esame di teoria guidando l’auto

Una 42enne nigeriana residente a Biella, si è presentata all’esame di teoria per la patente di guida al volante della sua auto di grossa cilindrata.

Non contenta, la donna ha pure parcheggiato di fronte alla sede della motorizzazione, cosa che non è passata inosservata al personale della polizia stradale, che ha provveduto a far scattare le sanzioni amministrative previste dal codice della strada.

La donna, che è stata denunciata, si è giustificata dicendo che non sapeva come raggiungere la sede dell’esame, superato proprio in quell’occasione al terzo tentativo.

Dopo due bocciature, la signora in questione ha esultato al telefono con il marito ed è stato proprio in quel momento che è stata notata da un agente, presente negli uffici della Motorizzazione per un controllo e che l’aveva già individuata quando ha parcheggiato.

L’agente ha scoperto quindi che la donna era in possesso di una patente ottenuta nel suo Paese d’origine, non valida in Italia, e che era proprietaria dell’auto.

Candidamente ha spiegato che già in passato si era messa alla guida, sempre per comprovate emergenze, come andare in farmacia per un figlio malato.