Uomo produce alcol nel proprio intestino

Dopo anni passati a chiedersi perché stesse sempre male e si sentisse ubriaco pur non bevendo, Adam Stump ha finalmente scoperto l’origine del suo malessere.

La sua, che è una rara condizione, è una patologia che fa produrre al suo intestino, ogni volta che l’uomo mangia carboidrati, alcol.

La ABS o sindrome da fermentazione intestinale, è una condizione molto seria, benché possa suscitare ilarità, che porta chi ne è affetto a diventare ubriaco e aggressivo senza aver assunto alcolici.

Diversi i guai che Adam Stump ha quindi dovuto affrontare suo malgrado, tra cui accuse di guida in stato di ebbrezza; rifiutatosi di sottoporsi al test per l’etilometro, il 40enne della Carolina del Nord è stato portato in ospedale, dove effettivamente il suo livello di alcol nel sangue è risultato pari allo 0,2%, l’equivalente di una decina di drink all’ora.

I ricercatori del Richmond University Medical Center di New York che lo hanno sottoposto a diversi esami, hanno alla fine scoperto che il suo intestino era in grado di convertire i carboidrati in alcol.

Un pezzo di pane o un piatto di pasta erano in grado di trasformarsi in etanolo, conferendo all’uomo alito pesante, sonnolenza, andatura barcollante, nervosismo e tendenze aggressive.

L’unico rimedio previsto per una patologia di questo tipo è l’assunzione di farmaci antifungini, oltre ad evitare carboidrati per un bel periodo.