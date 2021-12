Multata mentre mangia un Magnum alla guida

Michelle Course, di Melbourne, Australia, è stata fermata dalla polizia mentre era alla guida della sua auto e multata di quasi 500 dollari perché, secondo gli agenti, stava giocherellando con il cellulare.

In realtà la donna ha affermato, ma senza essere creduta, che in mano stava tenendo un Magnum, il noto gelato ricoperto di cioccolato e con lo stecco, mostrando l’involucro che lo conteneva fino a pochi minuti prima.

Michelle non si è persa d’animo, e ha contattato la polizia di Victoria per richiedere l’accesso ai filmati della dash cam di servizio, nonché l'accesso ai tabulati telefonici per determinare se effettivamente stesse effettuando una chiamata.

Dopo circa due anni dalla multa (il fatto è avvenuto nel novembre 2020), la donna è stata contattata poco prima del giorno dell’udienza in tribunale, per essere informata che, viste le prove presentate, la polizia aveva ritirato la multa.

L’avvocato di Michelle ha dichiarato ai giornali locali che la donna ovviamente non ha nulla contro le forze dell’ordine, ma che è sempre bene che le persone cerchino di combattere per i propri diritti in caso vi sia una ingiustizia, voluta oppure no.