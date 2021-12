Toglie la porta per controllare meglio il figlio

Evviva la privacy!

Cosa c’è di peggio che essere un adolescente?

Avere un genitore che decide di togliere la porta della propria camera da letto per meglio controllare.

A esagerare è stato il padre di un ragazzino di 14 anni che, in totale disaccordo con la moglie che avrebbe voluto preservare l’intimità del figlio, ha tolto letteralmente la porta della sua cameretta per averlo sempre sott’occhio.

Dichiarando poi di voler mantenere questa situazione almeno fino al compimento dei 18 anni!!!

Un conto è essere presenti quando i figli sono piccoli, considerando che ogni volta che si trovano da soli corrono rischi più o meno gravi (cadute, ingestione di oggetti non edibili, etc), ma a 14 anni non si ha il diritto di rimanere un po’ con sé stessi?

Com'è stata la vostra adolescenza? Qualcuno ha esagerato con i controlli???