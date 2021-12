I piccoletti? A letto i numeri uno!

Siete al di sotto del metro e settantacinque?

Ottimo!

Uno studio scientifico realizzato dal Journal of Sexual Medicine effettuato su 531 uomini eterosessuali, ha mostrato una frequenza del coito elevatissima.

Insomma, sotto al metro e settantacinque si farebbe molto più sesso rispetto agli uomini alti che in genere su social di appuntamenti come Tinder, ottengono più riscontri.

Ma non solo: gli uomini bassi oltre a fare più sesso, avrebbero il 32% in meno delle probabilità di divorziare dal partner, fanno più lavori domestici alla settimana e hanno maggiori probabilità di guadagnare più soldi.

Il motivo?

Secondo i ricercatori è possibile che i soggetti più alti siano più sicuri del loro aspetto, dando per scontato il successo in più campi della vita, mentre i bassi sarebbero sempre alla ricerca di conferme, lavorerebbero di più per affermare la loro virilità e le loro capacità, e otterrebbero quindi di più.

Lo studio si conclude con alcuni esempi di vip che confermano o smentiscono la teoria secondo la quale gli uomini bassi farebbero più sesso, e lasciando comunque un monito a tutti i lettori circa il non lasciare mai, a dispetto dei risultati dell’indagine, che l’altezza ostacoli il vero amore.