Lenzuola anti puzzette!

Spesso ci si contiene in pubblico, ma quando si è sotto le coperte, a letto, se scappa una puzzetta nessuno o quasi la trattiene.

Ammettetelo: anche a voi sarà capitato di rilasciare peti tra le lenzuola, con la quasi assoluta certezza che il partner non se ne potesse accorgere!

Ebbene, in soccorso arriva Shreddies, un’azienda specializzata che ha brevettato niente meno che uno speciale filtro in carbonio che ha inserito nel sotto lenzuolo e nel piumino, per intrappolare le puzzette e dormire sonni tranquilli.

Il prodotto sfrutta la stessa tecnologia già impiegata nella biancheria intima inventata dall’azienda, che con un pannello in carbonio attrae e assorbe gli odori molesti fino a che i capi non vengono lavati.

Shreddies è nota per invenzioni di questo tipo e l’idea di porre rimedio al problema del rilascio (anche involontario) di gas puzzolenti che aumenta proprio durante la notte, è piaciuta moltissimo.

Con il divertente claim “libera il mondo dalla flatulenza”, il sito della Shreddies lancia il nuovo prodotto destinato a riavvicinare i coniugi nel letto coniugale.