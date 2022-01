Keanu Reeves dona il 70per cento degli incassi alla ricerca

Bello, bravo e dal cuore d’oro.

Keanu Reeves avrebbe donato il 70% dei guadagni ottenuti dal nuovo episodio della saga Resurrections (pari a oltre 20 milioni di euro) alla ricerca contro il cancro, in particolare contro la leucemia, una malattia che anni fa ha colpito la sorella Kim.

E no, non è stato lui a farne pubblicità, bensì LadBible, editore digitale inglese che ha ottenuto da fonti certe la notizia.

Keanu Reeves, 57 anni, nel 1991 si schierò a fianco della sorella Kim quando le fu diagnosticata una forma grave di leucemia, contribuendo alle costose spese sanitarie (dovette vendere la propria villa da 5 milioni di dollari in California) e prestando tutto l’aiuto necessario per sostenerla in una battaglia durata ben 10 anni (fortunatamente vinta).

Da sempre noto per la sua generosità e la sua estrema disponibilità (spesso è lui ad aiutare le troupe sui set cinematografici a spostare le attrezzature), la star aveva deciso di donare il 70% degli incassi alla ricerca, affinché sia possibile aiutare tutte le persone che vengono colpite da queste gravi malattie.