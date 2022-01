Si chiama Kovid e la sua vita è un inferno!

Vive a Bangalore, in India, ha 30 anni e da circa 2 sta vivendo un’odissea inimmaginabile a causa del suo nome.

Kovid Kapoor oggi la prende in ridere e addirittura, raccontando le disavventure sui social, ha iniziato ad avere visibilità e successo.

Ma inizialmente non deve essere stato facile chiamarsi con il nome della pandemia globale del secolo, con persone che quando sentivano il suo nome, gli chiedevano se per caso lo avesse cambiato proprio per il virus.

Kovid ha provato più volte a spiegare che il nome, oltre a essere assolutamente originale dalla nascita, ha una pronuncia differente rispetto a quello del virus, e che, essendo in effetti molto raro (ha incontrato solo un’altra persona che si chiama come lui), può suscitare curiosità.

Da quando ha pubblicato sui profili social le sue disavventure, in molti gli hanno scritto messaggi di affetto e sono addirittura spuntati alcuni altri “Kovid” (in verità pochissimi!).

Il giorno del suo trentesimo compleanno, alcuni amici hanno ordinato per lui una torta, dove il nome Kovid è stato scritto scherzosamente con la C.

Insomma, meglio ridere che piangere.