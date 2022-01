Gadget per gestire il piacere maschile

Si chiama MOR, è stato presentato al Consumer Electronics Show 2022 di Las Vegas dalla Morari Medical, una società medicale con sede in Minnesota e specializzata in benessere sessuale, e promette miracoli per coloro che hanno… il colpo in canna veloce!

Simile a un cerotto adesivo molto simile a quelli utilizzati per l’elettrostimolazione, il MOR deve essere applicato prima di un rapporto sessuale, nella zona tra lo scroto e l’ano.

Grazie al rilascio di lievi impulsi elettrici, questo bizzarro gadget blocca il raggiungimento dell’orgasmo, evitando così eiaculazioni precoci che, stando alle stime, colpiscono circa il 30% della popolazione maschile attiva sessualmente.

Ma c’è di più: una volta applicato, può essere controllato tramite una app su cellulare, affinché chi lo indossa possa aumentare o diminuire l’intensità degli impulsi, gestendo così il piacere proprio e della partner.

Voi lo provereste anche solo per curiosità?