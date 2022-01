Bloccato mentre si sta autodivorando

Non è la trama dell’ultimo film splatter-horror, bensì il riassunto di quello che è capitato in Spagna, a Murcia, la notte di Capodanno.

Un trentenne ricoverato in un centro sanitario di Cheheguín, piccola cittadina in provincia di Murcia, è stato fermato e bloccato non senza difficoltà da due agenti, mentre era intento a… divorarsi.

Evidentemente sotto l’effetto di alcuni farmaci e ormai completamente fuori controllo, il trentenne si stava strappando la carne a morsi, cercando di bere il proprio sangue; nonostante la presenza di alcuni operatori sanitari, non è stato possibile fermarlo e sedarlo, così si è ricorsi all’intervento della polizia.

Gli agenti, una volta giunti sul posto, si sono trovati di fronte una scena raccapricciante, ma sono riusciti a bloccare il giovane che pare abbia assunto la cosiddetta droga cannibale, lo stupefacente che agisce direttamente sul lobo prefrontale del cervello, deputato al controllo volontario dei comportamenti.