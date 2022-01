Aerei di linea volano vuoti

Li hanno già soprannominati voli fantasma, e sono tutti quegli aerei di linea che nelle ultime settimane hanno continuato a volare anche se vuoti o con pochissimi passeggeri a bordo.

L’impennata di casi di Covid registrata a livello mondiale, ha visto una diminuzione delle prenotazioni dei voli aerei e secondo la regola in vigore ad esempio nei Paesi dell’Unione Europea, le compagnie devono far decollare un certo numero di aerei per occupare e garantirsi determinati slot negli aeroporti.

Insomma, se non voli, perdi il posto.

Una compagnia aerea per poter operare in quasi tutti gli scali, doveva garantire l’80% di decolli e atterraggi, percentuale che ora è stata diminuita del 50% tenendo in considerazione l’emergenza globale ed evitare di inquinare inutilmente.

Se la regola non viene rispettata, gli spazi vengono riassegnati ad altre compagnie, ma evidentemente anche la nuova percentuale è troppo elevata: sono quindi molti gli aerei che si muovono per nulla.

Il premier belga ha già chiesto l’intervento della UE per modificare una disposizione che, oltre a rovinare economicamente molte compagnie aeree, danneggia anche l’ambiente.