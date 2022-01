Collo di anatra ripieno scatena la polemica

Polemiche per il nuovo piatto presentato in un ristorante di Londra, il Western Laundry di Highbury.

Il collo di anatra ripieno di rape e lenticchie risponderebbe all’esigenza di non creare troppi rifiuti e di non scartare parti di un animale che in realtà possono essere valorizzate.

E a gridare allo scandalo non solo i vegani e i vegetariani, ma anche diversi onnivori, spiazzati dall’immagine che ormai ha fatto il giro del web.

Il ristorante, che con l’ultima trovata gourmet ha infiammato i social, ha ricevuto anche apprezzamenti, ma per lo più da altri chef che sarebbero rimasti affascinati dall’esperimento culinario.