Delfino godurioso!

Che i delfini fossero creature intelligenti e particolarmente affascinanti già lo sapevamo, ma che addirittura avessero similitudini anatomiche con noi umani per provare piacere, è una scoperta che ci lascia letteralmente di stucco.

Secondo uno studio condotto da alcuni scienziati del Massachusetts, le femmine di delfino posseggono un clitoride funzionale, situato nell’ingresso vaginale, molto simile a quello delle donne, dotato quindi di nervi sensoriali e corpi erettili.

Ma non solo: il team guidato dal Mount Holyoke College ha constatato che i delfini tursiopi femmine usano questo organo per provare piacere.

Non si possono lamentare i delfini maschi, estremamente dotati di organi che possono roteare, afferrare, brancolare, come farebbe una mano umana: in breve, il pene del delfino ha la caratteristica di essere agilissimo per poter penetrare il complesso apparato riproduttivo della femmina.

Nel corso del tempo le femmine di delfino in particolare hanno sviluppato una vagina con una serie di articolate pieghe interne, utili a scongiurare gli stupri di gruppo, purtroppo frequenti; grazie a questa anatomia, possono quindi scegliere il padre della prole.