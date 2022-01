Elettra Lamborghini, prima italiana di cera

Sarà collocata nella music area del celebre Madame Tussauds di Amsterdam, vicino a star come Beyoncè, Ariana Grande e Justin Bieber, e di fatto sarà la prima italiana a essere rappresentata con una statua di cera.

Elettra Lamborghini, cantante, personaggio televisivo e influencer italiana, molto popolare in Olanda dopo aver sposato il dj Afro Jack, si è recata a settembre al Madame Tussauds per posare per oltre 3 ore per gli scultori che realizzeranno la statua che verrà presentata ufficialmente in Italia a maggio di quest’anno, prima di essere collocata al museo.

Il Madame Tussauds, aperto nel 1970 in Kalverstraat e poi spostato nel 1991 nella frequentatissima piazza Dam, ospita numerose statue in cera di celebrità e personaggi della storia, ed è la prima filiale estera dell’istituzione britannica.

Le statue, che vengono realizzate dopo oltre 200 misurazioni e in un primo step in argilla, hanno capelli veri e sono dipinte a mano con colori a olio; occorrono dai 6 ai 9 mesi per confezionare una statua, il cui costo oscilla sui 250mila euro e comporta l’impiego di 20 persone.