15mila euro per diventare uomo puzzle

E dopo l’uomo che voleva assomigliare a un alieno, tanto da sottoporsi a numerosi interventi chirurgici estetici tra i quali l’eliminazione di alcune falangi della mano, arriva un 28enne che ha speso quasi 15mila euro per farsi tatuare il volto con tante tesserine colorate di puzzle.

Anche per lui, residente in Germania, il desiderio è quello di sembrare il meno umano possibile: non solo facendosi tatuare il volto, ma facendosi rimuovere parte della cartilagine delle orecchie, farsi inserire innesti nel corpo, dilatatori nei lobi e nelle narici, farsi dividere la lingua in due e farsi tatuare di nero la parte bianca degli occhi.

Non contento, ha aggiunto una bella copertura di titanio ai denti.

Il risultato?

Giudicatelo voi: de gustibus…