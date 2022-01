Bono imbarazza gli U2

Sembra una piena crisi artistica quella di Bono Vox, che ha rilasciato dichiarazioni piuttosto gravi durante il podcast di The Hollywood Reporter Awards Chatter.

“Ero in auto e hanno passato una delle nostre canzoni - avrebbe ammesso il cantante - e sono arrossito dall’imbarazzo”.

Il celebre frontman di una delle band più famose al mondo ha rivelato anche di non amare la propria voce, che gli risulterebbe strana e poco da macho, che salverebbe solo le canzoni Vertigo e Miss Sarajevo cantata con Pavarotti, e che, a dirla tutta, non gli sarebbe nemmeno mai piaciuto il nome della band.

U2, come spiega, era ispirato all’aereo spia americano e all’epoca era sembrato a tutti i componenti del gruppo come molto futuristico. Ma fino in fondo a lui non ha mai convinto.

Sotto shock i suoi fan, ma ancor di più gli altri membri della storica band.