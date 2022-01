Il wasabi in testa contro la calvizie

Molti di noi conoscono il wasabi grazie alle scorpacciate di sushi, ma in pochi sicuramente sanno che il celebre condimento piccante di colore verde a base di Eutrema japonicum o Wasabia japonica, un ravanello giapponese cugino del rafano e della senape, se strofinato sulla testa previene dalla calvizie.

Già noto nella medicina naturale per le sue proprietà antibatteriche (oltre a essere un buon digestivo, è ricco di vitamina C e antiossidanti), il wasabi contiene anche sostanze in grado di aiutare i capelli a ricrescere più velocemente, stimolando la circolazione del cuoio capelluto.

A dirlo sono gli studi condotti dalla società nipponica Wasabi - Kinin, che indicano nella isosaponarina la sostanza utile alla produzione del collagene umano.

Ovviamente il wasabi capace di prevenire la calvizie non è proprio quello che troviamo nei tubi o nelle lattine al supermercato o nel ristorante di sushi, ma deve provenire direttamente dalla pianta (ed è ovviamente costosissimo).