11 ore nel carrello di un aereo cargo

No, non è la trama dell’ennesimo Mission Impossible e lui non è nemmeno Tom Cruise, ma un clandestino che si è nascosto nel carrello di un aereo cargo della Cargolux, proveniente dal Sud Africa e atterrato all’aeroporto di Schiphol, ad Amsterdam.

L’impresa però rimane eccezionale, considerando che l’uomo non solo si è fatto 11 ore di volo nello scompartimento della ruota sotto la parte anteriore del cargo, ma che ha viaggiato ad altezze dove la temperatura scende a -47 e i livelli di ossigeno crollano.

Le autorità olandesi hanno sottolineato che è davvero molto insolito sopravvivere a un’esperienza di questo tipo, ma il clandestino ha dimostrato che la forza della disperazione può davvero tutto.

La polizia militare olandese ha aggiunto che l’uomo ora è ricoverato in ospedale in condizioni stabili e che già in precedenza vi erano state persone provenienti da Nigeria e Kenya che avevano tentato un’impresa di questo tipo, perdendo però la vita.