Operato di ernia, ma era una vagina

67 anni, padre di 3 figli e uno strano gonfiore all’inguine da oltre 10 anni.

L’uomo, originario del Kosovo, si era fatto ricoverare per risolvere un problema che ormai lo tormentava da tempo; nato con un solo testicolo che comunque non gli aveva mai dato disturbi, i medici gli avevano diagnosticato un’ernia inguinale.

Durante l'intervento il chirurgo si è accorto però che la curiosa massa da rimuovere nascondeva un utero, una cervice, una tuba di Falloppio e un’ovaia, oltre al testicolo non sceso.

La bizzarra condizione del 67enne è molto rara e viene chiamata sindrome del dotto mulleriano persistente, rilevata in solo un paio di centinaia di casi in tutto il mondo; si verifica quando gli uomini sviluppano entrambi gli organi riproduttivi, in quella che appare come una forma di pseudoermafroditismo maschile.