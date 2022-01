Mangia solo carne cruda per esperimento

Quanto può vivere un essere umano mangiando solo carne cruda?

Mark Bell, l’uomo che si è posto questa domanda, ha fatto di più: ha iniziato un esperimento in cui si nutre solo di carne cruda.

Su Instagram sono apparsi i primi reel e post in cui mastica petti di pollo crudi, bistecche di manzo, porzioni di agnello, accompagnati da bicchieri di latte o uova (rigorosamente crude).

Bell ha precisato che grazie al basso costo, è piuttosto conveniente consumare un kg di carne macinata cruda, equivalente a circa 800 calorie altamente digeribili: perché cucinare, quindi?

Inizialmente ha spiegato che è stata piuttosto dura, ma il suo organismo avrebbe impiegato tutto sommato poco tempo per abituarsi alla nuova dieta.

Immediate le raccomandazioni dell’Istituto della Sanità, che ha sottolineato quanto la cottura sia importante per eliminare batteri nocivi come la Salmonella, Listeria e Escherichia Coli.

Ma del resto Bell non è nuovo a imprese assurde sulla propria alimentazione: in precedenza era diventato vegano per circa 10 anni per sperimentare come avrebbe reagito il proprio corpo, eliminando alimenti di origine animale.

Poi la bizzarra decisione, completamente all'opposto, di consumare solo carne e per di più rigorosamente cruda.