Guida da 70 anni senza patente e senza assicurazione

Nottingham, Inghilterra.

Un uomo viene fermato dalla polizia mentre è alla guida della propria auto, per un normale controllo, e confessa candidamente che non solo il mezzo è privo di assicurazione, bensì che egli stesso guida da 70 anni senza patente.

Il signore, 82 anni ben portati, sottolinea di essersi messo al volante a 12 anni e da allora di non aver commesso alcuna infrazione e nemmeno di aver provocato alcun incidente.

Sbalorditi gli agenti hanno fatto i debiti controlli e hanno effettivamente riscontrato che l’ultraottantenne evidentemente non era mai stato fermato dalle forze dell’ordine, sfuggendo sempre ai controlli.

Guidare senza patente si traduce in una punizione da 3 a 6 punti di penalità, oltre a una multa molto salata in caso manchi anche l’assicurazione, ma in questo caso gli agenti hanno sequestrato direttamente il veicolo.