Addestrati i corvi per raccogliere i mozziconi

Il progetto è nuovo, mai provato prima, è stato chiamato Corvid Cleaning dalla The Keep Sweden Tidy Foundation, e ha per obiettivo quello di ridurre i costi della pulizia delle strade a Södertälje, in Svezia.

Perché proprio i corvi?

Oltre a essere molto facile addestrarli attraverso un graduale processo che non prevede ovviamente violenza, i corvi sono estremamente intelligenti (la loro intelligenza è paragonabile a quella delle grandi scimmie, in grado di compiere dei ragionamenti).

In cambio di cibo, ai corvi viene insegnato a raccogliere i mozziconi di sigaretta incivilmente abbandonati nei parchi e nelle strade, e a lanciarli in uno speciale contenitore che distingue i sassi e le foglie dai rifiuti.

Se la raccolta è corretta, il macchinario elargisce cibo al corvo.

Come hanno precisato i responsabili del progetto, i pennuti partecipano su base volontaria, vale a dire non vengono costretti in gabbie, bensì invitati a “giocare” alla raccolta dei mozziconi in cambio di una gustosa ricompensa.

L’ingegnoso sistema consentirebbe di risparmiare molto denaro per le campagne di pulizia delle strade e delle aree urbane, almeno fino al 75%, e qualcuno sta già pensando di estendere il progetto ad altri ambienti in altre città svedesi.

Rimane paradossale che l’unica soluzione agli errori umani sia chiedere aiuto alla natura e agli animali, quando basterebbe educare in maniera efficace i cittadini.