Riduzione dei genitali per sembrare coreano

Sì, avete letto bene.

C’è chi desidera dimensioni maxi, e c’è anche chi vuole il formato mignon, addirittura per assomigliare al 100% coreano.

L’influencer britannico Oli London dopo 20 interventi subiti negli ultimi 8 anni per ottenere lineamenti delicati e il più simile possibile agli orientali, torna a far parlare di sé per aver dichiarato sui social che presto si farà ridurre i genitali per raggiungere i suoi obiettivi.

Il ragazzo pare abbia già speso circa 250mila dollari nel tentativo di assomigliare al famoso BTS Jimin, cantante e compositore sudcoreano diventato famoso per la voce delicata che usa in falsetto, i movimenti fluidi da ballerina, e infine i lineamenti aggraziati.

L’influencer ha spiegato che non desidera offendere nessuno, ma in Corea la lunghezza media del pene è di 8 cm, e che grazie a un’operazione in Thailandia, dal costo tra i 6mila e gli 8mila dollari, potrà essere al 100% coreano.

Non contento, ha già preannunciato che anche le mani gli risultano eccessivamente grandi e che quindi non esclude di intervenire successivamente su quelle.