Meno sensibili all'odore di sudore

Ah quell’olezzo che ci attanaglia lo stomaco in treno, quando evidentemente qualcuno, oltre a non conoscere il deodorante, inizia a sudare pesantemente, o quando entriamo in uno spogliatoio in palestra, dove la doccia è un optional poco amato…

L’odore di sudore è, insieme a quello di urina, uno tra i più disgustosi al mondo, ma, secondo un nuovo studio, alcune persone non lo percepiscono.

Se infatti molti di noi risultano estremamente sensibili alla percezione dei cattivi odori, per cui effettivamente solo una piccola parte dei 400 recettori a nostra disposizione risulta attivamente coinvolta, alcuni individui sembrano non esserne minimamente colpiti.

Grazie all’analisi dell’intero genoma di ciascun partecipante alla ricerca, il team di scienziati ha confermato che percezione e funzionamento dei recettori dipende in parte dal DNA, in particolare dal galaxolide, legato agli odori corporei.

Nella ricerca sono stati inoltre individuati due nuovi recettori, uno legato alla percezione di un odore muschiato e l’altro di un odore meno piacevole, con il quale si riesce a sentire gli aromi emanati dalla corpo, come quello di sudore.

Tra quale classe di individui rientrate? Tra coloro che avvertono immediatamente chi puzza o tra coloro che ne sono (bontà loro) indenni?