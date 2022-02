La pipì umana per fertilizzare i parchi

Fermi tutti, non pensate di fare pipì liberamente dove volete!

L’urina è ricca di potassio, fosforo e azoto, sostanze preziose per aiutare le piante a crescere, ma per poterla sfruttare al meglio va riciclata e trattata.

Di questo parla uno studio della Griffith University, una università del Queensland in Australia, che da 4 anni si occupa di un progetto che ha per obiettivo la realizzazione di speciali servizi igienici da posizionare nei parchi, in grado di separare dalle urine le sostanze nutrienti adatte alla fertilizzazione, eliminando contemporaneamente le sostanze chimiche indesiderate, come i metalli pesanti.